 В село Хыдырлы Агдамского района и в Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО | 1news.az | Новости
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В село Хыдырлы Агдамского района и в Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
В село Хыдырлы Агдамского района и в Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы Агдамского района и в Джебраил, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. В село Хыдырлы Агдамского района возвращаются 60 семей — всего 235 человек, а в Джебраиль — 50 семей, что составляет 199 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 43 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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