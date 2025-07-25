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Хроника трагедии борта AZAL 25 декабря 2024 года

First News Media10:23 - Сегодня
Хроника трагедии борта AZAL 25 декабря 2024 года

Сайт Minval Politika впервые опубликовал полученные из достоверных источников новые подробности трагедии, связанной с крушением в декабре прошлого года пассажирского самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный.

В центре внимания — действия генерал-майора Александра Толопило, отдавшего приказ на уничтожение воздушной цели, которая в момент атаки не сопровождалась средствами радиолокационного контроля.

Дополнительную тревогу вызывают выявленные технические неисправности зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», а также предпринятые попытки скрыть истинные причины случившегося.

Поэтапная хронология событий того дня — от объявления боевых сигналов до роковой ошибки, стоившей жизни пассажирам гражданского самолёта и членам экипажа, - выглядит так:

- В 03:26 25 декабря 2024 года в субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, был объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сигнал действовал до 12:00.

- Оперативный дежурный 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО полковник Геннадий Еременко передал информацию об объявлении сигнала «Беспилотная опасность» оперативному дежурному 51-й дивизии ПВО подполковнику Николаю Орлянскому, а также довёл её до оперативного дежурного Южного военного округа подполковника Владимира Яновского, оперативного дежурного ЗКП 4-й армии ВВС и ПВО майора Полозова К.В., дежурного Ростовского ситуационного центра капитана Карташова С.А., дежурного Ситуационного центра республик Северного Кавказа — лейтенанта Соловьёва В.А. и дежурного ситуационного центра Ставропольского края — младшего сержанта Чистякова А.В.

- В целях обеспечения безопасности гражданской авиации в 08:05 был введён сигнал «Ковер» в Республике Северная Осетия — Алания. О введении сигнала подполковник Николай Орлянский доложил полковнику Геннадию Еременко, оперативному дежурному ВКС полковнику Гусеву П.А., а также командиру 51-й дивизии ПВО генерал-майору Александру Толопило.

- В 08:12 генерал-майор Александр Толопило принял решение о введении сигнала «Ковер» радиусом 50 км от контрольной точки аэродрома Грозный (Северный) и поставил задачу довести эту информацию: подполковнику Николаю Орлянскому — до полковника Геннадия Еременко; начальнику отделения (организации взаимодействия с авиацией) майору Галасу Д.В. — до штурмана аэронавигации Ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения РФ Кузьменко Р.В. (через старшего штурмана группы боевого управления пункта управления 51-й дивизии ПВО капитана Дмитрия Пудовкина).

Справка: сигнал «Ковер» подразумевает требование немедленной посадки или выхода из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением судов, привлекаемых для борьбы с воздушными нарушителями и выполняющих задачи поиска и спасения.

- В период с 07:23 до 09:07 средствами радиолокационной разведки 51-й дивизии ПВО 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО сопровождался рейсовый самолёт Embraer-190, выполнявший перелёт по маршруту Баку — Грозный.

Согласно материалам, предоставленным руководством 4-й армии ВВС и ПВО, радиолокационное сопровождение с 07:23 до 08:09 было устойчивым: точка обнаружения — азимут 113°, дальность 209 км; точка потери сопровождения — азимут 90°, дальность 10 км.

- При снижении и заходе на посадку в аэропорт Грозного, с 08:09 до 08:13, самолёт Embraer-190 средствами радиолокационной разведки не сопровождался.

- Далее, с 08:13 до 09:07, сопровождение вновь стало устойчивым: точка обнаружения — азимут 300°, дальность 2 км; точка потери — азимут 80°, дальность 190 км.

- В 08:12 командир боевой машины ЗРПК «Панцирь-С» №274 капитан Дмитрий Паладичук, находившийся на позиции в районе Карпинка (западная окраина Грозного), доложил об обнаружении воздушной цели — предположительно беспилотного летательного аппарата самолётного типа (азимут 300°, дальность 5,2 км).

- В 08:13 капитан Дмитрий Паладичук получил по мобильному телефону от подполковника Николая Орлянского команду, полученную в свою очередь от генерал-майора Александра Толопило на уничтожение цели.

В результате:

- в 08:13:27 был произведён пуск первой зенитной управляемой ракеты 95Я6;

- в 08:13:48 — пуск второй ракеты 95Я6.

- Обе ракеты поразили гражданский самолёт Embraer-190.

Впоследствии, по информации Minval Politika, генерал-майор Александр Толопило исказил материалы объективного контроля произведённых выстрелов и дал ложные показания о том, что обе ракеты якобы самоликвидировались и не могли повредить цель.

Также, по данным сайта, генерал-майор Толопило скрыл от следственных органов факт ненадлежащего состояния средств радиолокационной разведки 51-й дивизии ПВО, а также непосредственно боевой машины №274, что привело к ошибочной идентификации гражданского самолёта как беспилотника.

Кроме того, если показания командования 4-й армии ВВС и ПВО и 51-й дивизии ПВО являются достоверными, решение о нанесении удара по ошибочно определённой воздушной цели было принято без учёта факта внезапной потери радиолокационного контроля над движением Embraer-190.

Несмотря на выявленные нарушения в действиях командира 51-й дивизии и его подчинённых, приведшие к повреждению и крушению гражданского воздушного судна, со стороны руководства ВКС России и командования 4-й армии ВВС и ПВО были фактически парализованы следственные действия по данному инциденту. Генерал-майор Александр Толопило был поспешно переведён на должность заместителя командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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