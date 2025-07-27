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В Индии 8 человек погибли в давке во время поломничества

First News Media12:50 - Сегодня
В Индии 8 человек погибли в давке во время поломничества

В индийском штате Уттаракханд произошла трагедия. В давке у храма Манса Деви в Харидваре погибли 8 человек, ещё 34 получили травмы, сообщает The Times of India.

«Два человека находятся в критическом состоянии и были направлены в медицинские центры. Остальные проходят лечение в районной больнице», - заявил окружной судья Харидвара Маюр Диксит. По официальным данным, среди пострадавших 20 мужчин, 8 женщин и 7 детей.

Инцидент произошёл во время массового паломничества. Узкая лестница, ведущая к храму на вершине холма, оказалась переполнена. По предварительным данным, паника началась после падения электрического кабеля, что вызвало хаотичное движение людей и давку.

Полиция начала расследование. Отмечается, что подобные инциденты во время религиозных мероприятий не редкость. Так, в 2025 году уже зафиксировано около 50 случаев давки на религиозных маршрутах.

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