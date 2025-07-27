В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств.

Об этом говорится в информации Интеллектуального центра управления транспортом Министерства внутренних дел.

В связи с проведением концертной программы введены ограничения на движение транспорта по проспекту Гейдара Алиева и улице Халиля Рзы Улутюрка (в направлении Низаминского района) в сторону стадиона.

Напомним, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоится концерт Джастина Тимберлейка.