В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств.
Об этом говорится в информации Интеллектуального центра управления транспортом Министерства внутренних дел.
В связи с проведением концертной программы введены ограничения на движение транспорта по проспекту Гейдара Алиева и улице Халиля Рзы Улутюрка (в направлении Низаминского района) в сторону стадиона.
Напомним, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоится концерт Джастина Тимберлейка.
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