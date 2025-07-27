Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы

Пожары, возникшие в горной местности вблизи сёл Йеникенд (Ходжавендский район), Бёюк Галадереси (Шушинский район) и Ашагы Емишджан (Ходжалинский район), были успешно ликвидированы.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что благодаря профессиональным действиям пожарно-спасательных отрядов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

В то же время продолжаются интенсивные работы по тушению пожаров в сёлах Талыш (Агдеринский район) и Тапгарагоюнлу (Геранбойский район).

Дополнительная информация будет предоставлена позже.