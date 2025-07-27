В Шекинском районе столкнулись автомобили марки «ВАЗ», есть раненые - ФОТО

В Шекинском районе столкнулись легковые автомобили марки «ВАЗ», есть раненые.

Как сообщает АПА, на участке автодороги Шеки-Огуз, проходящем по территории села Кобер-Зейзид, столкнулись легковые автомобили «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 2101». После столкновения автомобиль марки «ВАЗ 2107» упал в небольшой ров на обочине дороги. Во время аварии пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2101» и один пассажир, личности которых уточняются.

Раненые госпитализированы в отделение скорой помощи Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ), им оказывается медицинская помощь.

По факту проводится расследование.