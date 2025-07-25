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Кадыров едва не утонул в Бодруме

First News Media00:06 - Сегодня
Кадыров едва не утонул в Бодруме

Глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул на турецком курорте в городе Бодрум, купаясь в море.

Как передают на турецкие СМИ, Кадырова вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи. СМИ сообщают, что его состояние не представляет угрозы для жизни.

Инцидент произошел около полудня в пятизвездочном отеле в районе Кайнар. Сообщается, что Рамзан Кадыров вошел в море и внезапно начал задыхаться.

Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили его и вызвали скорую помощь. Бригада прибыла оперативно и оказала Кадырову помощь.

По имеющимся данным, Кадыров находится в больнице. Некоторое время он находился под наблюдением врачей и, как сообщается, чувствует себя хорошо.

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