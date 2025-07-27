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В ряде районов Азербайджана ожидаются грозы и град

First News Media12:30 - Сегодня
В ряде районов Азербайджана ожидаются грозы и град

Обнародован прогноз погоды на 28 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днём — 32-37° тепла. Атмосферное давление упадет с 755 мм рт.ст. до 753 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём – 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днём – 34-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25° тепла.

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