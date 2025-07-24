Армянский депутат: Армения отказалась от идеи аренды участка дороги через Сюник

Армения отказалась от идеи аренды 42-километрового участка дороги через Сюник.

Идея передачи в аренду участка дороги, проходящего через Сюникскую область, была предложена американской стороной, однако Армения сочла такой формат неприемлемым.

Как передает АПА, об этом заявил депутат от фракции «Гражданский договор» Арман Егоян в эфире Factor TV.

«Мы увидели риск не в самой реализации функций, а именно в аренде как таковой. Это могло бы повлечь уступки в вопросах суверенитета. Такой вариант для нас был неприемлем», — отметил он.

По словам депутата, между сторонами состоялся обмен мнениями, однако обсуждение было прекращено после отказа армянской стороны.

«Если мы сказали “нет”, значит — нет», — подчеркнул Егиоян.