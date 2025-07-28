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Еще 17 семей вернулись в село Баллыджа, им вручили ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:45 - Сегодня
Еще 17 семей вернулись в село Баллыджа, им вручили ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Прибывшей в село Баллыджа Ходжалинского района очередной группе бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Было отмечено, что количество переехавших в село на постоянное место жительства семей составляет 197 (902 человека).

В настоящее время в городе Ходжалы, селах Баллыджа, Тазабина и Ханъюрду проживают 327 семей - 1433 человека.

13:20

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, 28 июля в рамках данного процесса в село Баллыджа Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев. На данном этапе в реконструированное село Баллыджа Ходжалинского района отправлены 17 семьей, или 62 человека. Это семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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