«Radius» открыл новый филиал на проспекте Бабека – укрепление позиций национального бренда в автомобильной индустрии - ФОТО

Известный национальный бренд Азербайджана в сфере автомобильных услуг, компания "Radius", представила общественности свой новый, второй филиал, расположенный на проспекте Бабека.

Этот шаг знаменует собой новый этап в развитии компании, опирающейся на 11-летний опыт и инновационный подход. С открытием нового объекта "Radius" закладывает основу для новых стандартов на рынке как по масштабу предоставляемых услуг, так и по технологическим и экологическим параметрам.

Компания "Radius" была зарегистрирована как независимый субъект хозяйствования в 2012 году, а с 2014 года начала свою деятельность с открытия первого филиала. Сегодня "Radius" последовательно реализует свои стратегические планы по формированию обширной сети, которая охватит все регионы страны.

Новый филиал будет функционировать на территории площадью 6500 квадратных метров и способен обслуживать до 20 легковых автомобилей в час. Годовая мощность центра позволит принимать более 37 тысяч автомобилей и обеспечивать рынок примерно 150 000 шин. В концепции обслуживания "Radius" максимальное время оказания услуг одному автомобилю установлено на уровне 56 минут, однако текущий рекордный показатель составляет 4 минуты 36 секунд, что свидетельствует о высокой эффективности работы.

Бизнес-модель компании основана на обеспечении доступности широкого спектра шинных брендов, прямом импорте от производителей, наличии систем хранения, соответствующих строгим промышленным стандартам, профессиональных консультациях и быстром выполнении услуг с применением современных технологий.

В новом филиале имеется запас из 18 500 единиц шин 280 различных размеров от 40 брендов. Это гарантирует подбор оптимальных шин для любой марки автомобиля, дорожных и климатических условий, стиля вождения и бюджета.

Центр становится одним из крупнейших автосервисов в стране с точки зрения производительности и эффективности. В настоящее время "Radius" сотрудничает более чем с 35 торговыми и более чем 20 технологическими партнерами-поставщиками. Эти партнерства играют важную роль в передаче международных знаний в области автомобильной индустрии непосредственно местным потребителям.

Компания также уделяет особое внимание социальной ответственности и экологическим ценностям.

Регулярно проводятся просветительские кампании по безопасности дорожного движения и вопросам, связанным с шинами, с использованием социальных медиа и радио.

Каждый филиал "Radius" спроектирован как современный образец промышленной архитектуры.

При проектировании были объединены поддержка немецкой компании с 100-летним опытом в этой области и знания профессиональных азербайджанских архитекторов. Проект отличается как функциональностью, так и экологической устойчивостью.

С вводом в эксплуатацию нового филиала компания планирует создать более 100 новых рабочих мест.

"Radius" создает привлекательные возможности для квалифицированных, динамичных и творческих молодых специалистов, предлагая современную офисную инфраструктуру и здоровую рабочую среду.

Модель работы, применяемая здесь, может служить примером не только в Азербайджане, но и в развитых странах. "Radius", опираясь на глубокие знания в автомобильной сфере и ставя удовлетворенность клиентов в приоритет, также выделяется трудовой средой, способствующей социальной справедливости и равенству возможностей. Этот проект может быть представлен как пример уникальной бизнес-модели и соответствия высоким технологическим требованиям не только внутри страны, но и на международном уровне.

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