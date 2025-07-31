«На воре и шапка горит»: Посол Гусев ответил на заявление Захаровой о том, что в Украине «готовят диверсии против Азербайджана»

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев ответил на вчерашнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о планах украинской Службы безопасности (СБУ) совершить диверсии против Азербайджана.

«Террористические акты, разжигание межнациональной вражды, убийства мирных жителей - это узнаваемый почерк российских спецслужб и ужасная реальность сегодняшней России. В то время как Служба безопасности Украины (СБУ) имеет совершенно иную сущность. СБУ каждый день защищает народ Украины, нашу землю и государственность от терроризма, диверсий и внешних вмешательств», - написал дипломат на своей странице в Facebook.

«Эффективность работы СБУ признана во всем мире и уже вошла в современные учебники истории. Между Украиной и Азербайджаном существуют подлинное партнерство, между нашими народами - глубокая дружба и взаимная поддержка. Мы последовательно развиваем наше стратегическое сотрудничество - и это, как правило, вызывает явное беспокойство у сил, которые привыкли действовать исключительно путем провокаций и агрессии. Ведь, как известно, шапка горит только на воре», - добавил Ю.Гусев.

Напомним, что 30 июля Мария Захарова заявила, что СБУ собирается использовать нынешние противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь ненависть на национальной почве. Планируется задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России.

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», - сказала она.

«Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некой российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве», - указала Захарова.