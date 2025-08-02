Министр энергетики Сирии поблагодарил Азербайджан за газ

Министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир высоко оценил роль Азербайджана и Турции в реализации проекта по поставке азербайджанского природного газа в Сирию через турецкую территорию.

Выступая на церемонии запуска газопровода Килис – Алеппо, министр подчеркнул, что для Сирии «является большим счастьем» сотрудничество с дружественными и братскими странами - Азербайджаном и Турцией, которые в кратчайшие сроки выполнили свое обещание по реализации этого проекта.

«Только по-настоящему дружественные и братские страны могут думать о благосостоянии и процветании сирийского народа», - отметил министр.

Мухаммед Аль Башир также выразил благодарность Азербайджану и Турции за поддержку в улучшении благосостояния Сирии и ее восстановлении.

Источник: Report