Сирийский министр: Сотрудничество с Азербайджаном и Турцией — это большое счастье

Сотрудничество с дружественными и братскими странами - Азербайджаном и Турцией является для нас большим счастьем.

Об этом сказал министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

Министр особо подчеркнул, что, как и было обещано, проект поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию реализован в максимально короткие сроки. «Только дружественные и братские страны могут искренне заботиться о благополучии и процветании сирийского народа», - отметил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ