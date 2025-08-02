Сирийский министр: Сотрудничество с Азербайджаном и Турцией — это большое счастье
Сотрудничество с дружественными и братскими странами - Азербайджаном и Турцией является для нас большим счастьем.
Об этом сказал министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.
Министр особо подчеркнул, что, как и было обещано, проект поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию реализован в максимально короткие сроки. «Только дружественные и братские страны могут искренне заботиться о благополучии и процветании сирийского народа», - отметил он.
Источник: АЗЕРТАДЖ
229