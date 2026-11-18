Перспективы расширения сотрудничества в энергетике и транспорте, участие немецкого бизнеса в проектах в Карабахе и ситуация в регионе стали главными темами переговоров глав МИД Азербайджана и Германии Джейхуна Байрамова и Йоханна Вадефуля в Баку.

Как сообщает 1news.az, в ходе встречи министры провели всесторонние обсуждения текущего состояния азербайджано-германских отношений, перспектив расширения двустороннего сотрудничества, а также ключевых региональных и международных событий.

В преддверии 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией, которая будет отмечаться в 2027 году, министры вновь подтвердили важность развития партнерства, основанного на взаимном уважении, конструктивном диалоге и общих интересах.

Было отмечено, что стратегическая повестка дня по двустороннему партнерству, принятая в ходе официального визита президента Азербайджана в Германию в июле 2026 года, обеспечивает важную основу для дальнейшего продвижения отношений.

Министры вновь подчеркнули, что придают особое значение укреплению экономических связей.

Было отмечено, что в 2025 году двусторонний товарооборот достиг 1,4 миллиарда долларов США, а на фоне начала экспорта азербайджанского газа в Германию с января 2026 года существуют значительные возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, транспорта и технологий.

Стороны заявили, что создание в июле 2026 года Азербайджано-германского делового совета также обеспечивает новую платформу для вовлечения бизнес-сообществ обеих стран.

Дж. Байрамов подчеркнул возможности, открывающиеся для немецких компаний в рамках развития Среднего коридора, Алятской свободной экономической зоны и Бакинского международного морского торгового порта, а также в проектах по восстановлению и развитию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по региональным процессам, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

Дж. Байрамов проинформировал коллегу о восстановительных работах на освобожденных территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев и сохраняющихся проблемах, связанных с минной угрозой.

Министры подчеркнули важность укрепления гуманитарных связей посредством образования, культуры и науки, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

10:07

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Отмечается, что Джейхун Байрамов встретил Йоханна Вадефуля в здании Министерства иностранных дел Азербайджана, где в эти минуты проходят переговоры делегаций.