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Министр энергетики Сирии: Азербайджан поставками газа оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии

First News Media12:20 - Сегодня
Министр энергетики Сирии: Азербайджан поставками газа оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии

Азербайджан оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии благодаря данному проекту экспорта газа.

Об этом заявил министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

"Я благодарю Азербайджан и Турцию за поддержку, оказанную в вопросе улучшения благосостояния и восстановления Сирии, страдающей от многолетней войны",- сказал он.

Источник: Report

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