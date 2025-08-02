Министр энергетики Сирии: Азербайджан поставками газа оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии
Азербайджан оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии благодаря данному проекту экспорта газа.
Об этом заявил министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.
"Я благодарю Азербайджан и Турцию за поддержку, оказанную в вопросе улучшения благосостояния и восстановления Сирии, страдающей от многолетней войны",- сказал он.
Источник: Report
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