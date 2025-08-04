Сахиба Гафарова встретилась в Туркменистане со спикером Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой - ФОТО

В рамках своего рабочего визита в город Аваза Туркменистана спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 4 августа встретилась со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием отношений между нашими дружественными, братскими странами, и особо отметили исключительную роль глав государств в углублении взаимосвязей. Сказав, что связи стран перешли на новый и более динамичный этап развития благодаря твёрдой воле глав Азербайджана и Узбекистана, спикеры упомянули и успешное сотрудничество между нашими странами во множестве областей.

В беседе затрагивался динамичный темп развития сотрудничества между нашими парламентами, отвечающий духу высокого уровня отношений двух государств. Было отмечено, что контакты, регулярные встречи на полях различных международных мероприятий и встречные поездки оказывают значительное и благотворное влияние на сотрудничество между нашими законодательными органами. Спикер Сахиба Гафарова отметила свои множественные визиты в Узбекистан, в рамках которых также участие в Первом межпарламентском форуме Узбекистан-Азербайджан в июле текущего года. Была вновь отмечена важность подписанного в рамках форума «Плана практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2026 годы», а также Регламента комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Олий Мажлиса Узбекистана. Как было указано, эти документы создают значительные возможности для дальнейшего расширения связей между нашими парламентами, а также их комитетами, группами дружбы и депутатами.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие обоюдный интерес.