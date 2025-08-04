Проходит церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя проходит церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в церемонии принимают участие заместители министра культуры, депутаты, деятели литературы и общественности страны, а также представители медиа.

Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Народный писатель скончался вчера утром в возрасте 82 лет.