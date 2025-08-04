Мужчина в США застрелил пожилую соседку, приняв ее за инопланетянина

Житель штата Миннесота убил 70-летнюю соседку.

Он посчитал, что она является инопланетянкой. Мужчина выстрелил в жертву семь раз, испугавшись, что за ней летит космический корабль. Об инциденте сообщил CBS News.

В материале отмечается, что женщина была в сознании, когда на место ЧП прибыли полицейские. Пенсионерка рассказала, что сосед разбудил ее глубокой ночью и стал бредить об инопланетянах. Он заявил, что за ними скоро прибудет космический корабль.

Скорую помощь, как утверждается, вызвал свидетель, услышав выстрелы. Однако врачи не смогли помочь и женщина скончалась в больнице.