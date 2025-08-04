Лига чемпионов: стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-офф

В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу.

Потенциальных соперников узнал и агдамский «Карабах», который в 3-м раунде квалификации сыграет с северомакендоской «Шкендией».

По итогам жеребьевки соперником азербайджанского клуба может стать победитель пары 3-го раунда «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия). Первая игра будет сыграна на выезде.

Матчи плей-офф раунда квалификации ЛЕ пройдут 21 и 28 августа.