Военный суд приступил к слушанию дела о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек.

Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда, передает ТАСС.

"Судебное заседание объявляется открытым", - огласил представительствующий судья. Дело о теракте в "Крокусе" слушает коллегия из трех судей. Более 30 потерпевших пришли для участия в процессе. Заседание в понедельник началось в открытом режиме. Как ожидается, сам судебный процесс будет слушаться в закрытом от СМИ и публики режиме в связи с наличием в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может помешать расследованию в отношении объявленных ранее в розыск фигурантов.

В суде приняты беспрецедентные меры безопасности.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.