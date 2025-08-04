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В 51 российском регионе выявили 157 нелегальных оружейников

First News Media13:00 - Сегодня
В 51 российском регионе выявили 157 нелегальных оружейников

Сотрудники ФСБ в ходе совместных мероприятий с МВД и Росгвардией выявили в 51 регионе 157 нелегальных оружейников и 62 подпольные мастерские.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В мае - июне 2025 года <...> пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщили в ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства - 4 пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также 2 гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия были проведены по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Марий-Эл, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Карачаево-Черкесия, ДНР и ЛНР, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Херсонской, Челябинской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, отметили в ЦОС.

Источник: ТАСС

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