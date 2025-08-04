Известная азербайджанская легкоатлетка стала мамой - ФОТО

Известная азербайджанская легкоатлетка (метание молота и толкание ядра) Анна Скидан стала мамой.

У титулованной спортсменки родилась дочь, которую назвали Ариной. Вес ребенка — 3,5 кг, рост — 54 см.

Анна Скидан — победительница Универсиады 2015 года, Игр исламской солидарности 2017 и 2021 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года. Представляла Азербайджан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на Европейских играх в Баку в 2015 году. В декабре 2023 года была награждена медалью «Терегги» за заслуги в азербайджанском спорте.

Источник: İdman.biz