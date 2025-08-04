Баку и Исламабад усиливают военно-морское сотрудничество

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял командующего Военно-морскими силами Пакистана адмирала Навида Ашрафа и возглавляемую им делегацию, находящихся с визитом в нашей стране.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство обороны АР.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военных моряков Азербайджана и Пакистана, стороны провели широкий и конструктивный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.