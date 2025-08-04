МИД Ирана отверг возможность прямых переговоров с США

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

«Нет, исключено», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время еженедельной пресс-конференции.

Пять раундов непрямых переговоров Ирана с США по ядерному досье при посредничестве Омана завершились в 2025 году безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

Источник: ТАСС