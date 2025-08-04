В Кремле опровергли подготовку для встречи Путина и Зеленского

Вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к ней.

"Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - сказал он.