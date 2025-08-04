Азербайджанские школьники показали высокий результаты на Международной Олимпиаде по информатике

Команда азербайджанских школьников, участвовавшая в 37-й Международной Олимпиаде по информатике (IOI 2025), проходившей в Сукре, столице Боливии, с 27 июля по 3 августа, была награждена одной серебряной, двумя бронзовыми медалями и одной поощрительной премией.

Так, ученик 11-го класса Бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли получил серебряную медаль, ученик 11-го класса Бакинской школы № 157 Гасан Велиев и ученик 11-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и ИКТ уклоном Эльвин Иманлы – бронзовую медаль, а ученик 11-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев – поощрительную премию.

Азербайджанские ученики участвуют в олимпиаде с 1994 года. В 1994–1999 годах они завоевали две медали, в 2000–2009 годах – две медали, в 2010–2019 годах – одну медаль, а в 2020–2025 годах – 11 медалей.

Следует отметить, что в текущем учебном году, завоевав одну серебряную, две бронзовые медали и одну поощрительную премию, азербайджанские ученики добились наивысшего результата в истории страны.

Кроме того, двое из них вошли в сотню лучших школьников мира.

В последние годы подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и Института образования с «Azercell Telecom».