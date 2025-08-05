В акватории Тихого океана официально начал функционировать первый в мире остров-государство, управление которым полностью передано искусственному интеллекту.

Проект под названием «Исландия-9» был создан как экспериментальная лаборатория для тестирования цифровых форм самоуправления. В отличие от традиционных моделей, здесь ключевые управленческие решения принимает не человек, а специально разработанная ИИ-система.

Инициаторами выступили международная группа учёных и предпринимателей, а сама система управления — AEGIS (Autonomous Ethical Governance Intelligence System) — была разработана под руководством эксперта в области управления данными, доктора Амаля Чанга.

AEGIS в режиме реального времени отслеживает экономическую и экологическую обстановку, проводит электронные опросы среди населения, формирует инициативы в сферах образования, здравоохранения и распределения ресурсов, соблюдая при этом встроенные юридические и этические принципы.

На острове добровольно проживают около 5 000 человек, согласившихся стать участниками эксперимента. Все ключевые решения — от распределения бюджета до законодательных изменений — принимаются на основе анализа данных и электронного голосования граждан.

Проект уже привлёк внимание таких структур, как ООН, ЕС и ряд ведущих университетов. В течение ближайших двух лет планируется независимая оценка работы системы. Если эксперимент окажется успешным, часть решений может быть внедрена в других странах и регионах.

В числе основных вызовов эксперта выделяют необходимость обеспечения этической прозрачности алгоритмов, защиты персональных данных и соблюдения прав человека в условиях технологического управления. По мнению специалистов, подобные инициативы могут стать основой для появления новых форм демократии, при условии сохранения приоритета гуманистических ценностей.