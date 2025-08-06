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The Washington Post: Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

First News Media10:56 - Сегодня
The Washington Post: Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

«Президент США Дональд Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент Трамп пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Основной целью переговоров является достижение мирного соглашения, которое положит конец многолетнему конфликту между двумя странами, отмечает издание.

По их данным, встреча пройдет в Белом доме в пятницу, 8 августа.

The Washington Post не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.

Напомним, в июле лидеры Азербайджана и Армении провели мирные переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах.

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