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Азербайджан и Пакистан усиливают сотрудничество на морских рубежах - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:05 - Сегодня
Азербайджан и Пакистан усиливают сотрудничество на морских рубежах - ФОТО - ВИДЕО

В Баку состоялась встреча командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитана 1-го ранга Шахина Мамедова с находящимся с визитом в нашей стране командующим ВМС Исламской Республики Пакистан адмиралом Навидом Ашрафом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на оборонное ведомство Азербайджана.

На официальной церемонии встречи командующие ВМС прошли перед строем почётного караула. Были исполнены Государственные гимны обеих стран.

В ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия между Военно-морскими силами Азербайджана и Пакистана, подчеркивалась важность обмена опытом между экипажами боевых кораблей, был обсужден и ряд других вопросов.

На брифинге, организованном для пакистанских гостей, посетивших базу ВМС, была представлена подробная информация о структуре ВМС Азербайджана, их оперативных возможностях, деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, условиях, созданных для личного состава, учебно-тренировочном процессе, а также организации служебно-боевой деятельности.

В рамках визита пакистанская делегация также посетила Н-скую воинскую часть ВМС. После ознакомления с воинской частью гости понаблюдали за показательными выступлениями морских спецназовцев.

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