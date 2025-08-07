СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для подписания исторического мирного плана, направленного на прекращение многолетнего конфликта.

Об этом сообщает корреспондент новостного портала kyivpost.com Алекпер Рауфоглы.

Центральным элементом соглашения станет проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) — коммерческий коридор через юг Армении, соединяющий Азербайджан с Нахчываном при сохранении суверенитета Армении.

Стороны подпишут совместную декларацию, парафируют мирное соглашение и официально выйдут из Минской группы ОБСЕ. Проект TRIPP будет носить гражданский характер, а США выступят как оператор и гарант его безопасности.