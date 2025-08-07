 СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

First News Media15:40 - Сегодня
СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для подписания исторического мирного плана, направленного на прекращение многолетнего конфликта.

Об этом сообщает корреспондент новостного портала kyivpost.com Алекпер Рауфоглы.

Центральным элементом соглашения станет проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) — коммерческий коридор через юг Армении, соединяющий Азербайджан с Нахчываном при сохранении суверенитета Армении.

Стороны подпишут совместную декларацию, парафируют мирное соглашение и официально выйдут из Минской группы ОБСЕ. Проект TRIPP будет носить гражданский характер, а США выступят как оператор и гарант его безопасности.

Поделиться:
904

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США - ФОТО

Общество

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

В мире

Путин о встрече с Зеленским: я ничего в целом не имею против

Политика

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного ...

Политика

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Пострадавший в результате провокации армянских вооруженных сил в Отечественной войне: В плену в меня стреляли

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Agile Spirit – 2025»

Госдеп США отреагировал на атаку России на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к «Авраамовскому соглашению»

«Степанакерт», «Арцах», «Нагорный Карабах»?! ТАСС исправил заголовок, но оставил несуществующие топонимы в тексте - ФОТО

Последние новости

Ален Симонян подал иск против автора подкаста: чем недоволен спикер НС Армении?

Сегодня, 17:00

Трамп призвал страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям

Сегодня, 16:50

АЖД и Грузинские железные дороги расширяют сотрудничество: развитие БТК в приоритете - ФОТО

Сегодня, 16:45

Соски-пустышки для взрослых: новый тренд в Китае - ФОТО

Сегодня, 16:38

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

Сегодня, 16:33

Путин назвал возможное место встречи с Трампом

Сегодня, 16:25

Путин о встрече с Зеленским: я ничего в целом не имею против

Сегодня, 16:20

Полиция Дортмунда расследует инцидент с нацистским приветствием на партсъезде АдГ

Сегодня, 16:15

Для украинских детей организована экскурсия в «Габаленд» и Нохургёль - ФОТО

Сегодня, 16:10

Трамп хочет привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне

Сегодня, 16:00

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Сегодня, 15:40

Пострадавший в результате провокации армянских вооруженных сил в Отечественной войне: В плену в меня стреляли

Сегодня, 15:35

Госкомитет: Исторические и культурные памятники вокруг мечети «Тезепир» сохраняются

Сегодня, 15:30

Центральный парк Баку будет расширен на 21 гектар

Сегодня, 15:25

Азербайджанский боксер фигурирует в деле о попытке похищения австралийского криптомиллиардера - ФОТО

Сегодня, 15:20

В БГУ появится новая специальность

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США - ФОТО

Сегодня, 15:05

В Сумгайыте 63-летний мужчина погиб, упав с велосипеда

Сегодня, 15:00

Кыргызстан ограничил иностранное влияние на СМИ

Сегодня, 14:40

Фильм Азера Гулиева покажут на международном фестивале в Род-Айленде - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:15
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45