Завтра некоторые рейсы по Абшеронскому кольцевому маршруту будут отменены

В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку–Кешля, 8 августа 2025 года будут отменены некоторые рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, запланированные на утренние и вечерние часы.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», будут отменены следующие рейсы:

в 07:20 — Баку–Хырдалан–Сумгайыт,

в 08:30 — Баку–Хырдалан,

в 08:00 — Хырдалан–Баку,

в 06:25 — Баку–Пиршаги–Сумгайыт (экспресс),

в 07:28 — Сумгайыт–Хырдалан–Баку,

а также вечерние рейсы:

в 17:47 — Баку–Хырдалан,

в 18:10 — Баку–Хырдалан–Сумгайыт (экспресс),

в 17:50 — Сумгайыт–Хырдалан–Баку,

в 18:20 — Хырдалан–Баку,

в 19:27 — Сумгайыт–Хырдалан–Баку,

в 19:02 — Сумгайыт–Пиршаги–Баку (экспресс).

«В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам», — говорится в сообщении.