 Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC
Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC

First News Media21:40 - Сегодня
Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC

UFC анонсировала следующий поединок азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

Как передает İdman.biz, Физиев проведет бой с бывшим чемпионом UFC — бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 11 октября в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что 29 июня на турнире UFC 317 Чарльз Оливейра проиграл в поединке за титул чемпиона в легком весе испано-грузинскому бойцу Илии Топурии. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

В свою очередь, Рафаэль Физиев 21 июня на турнире UFC в Баку одержал победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом единогласным решением судей.

