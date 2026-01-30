 На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:50 - Сегодня
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

  1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

  2. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

  3. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

  4. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

  5. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

  6. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

  7. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

  8. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
