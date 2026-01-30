На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки: