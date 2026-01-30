Американский дипломат посетила Красную Слободу - ФОТО

Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила в рамках своего первого визита в северный регион республики поселок Красную Слободу в Губинском районе.

По сообщению американской дипмиссии, здесь она встретилась с членами местной еврейской общины Азербайджана, посетила историческую Шестикупольную синагогу и Музей горских евреев.

«Соединенные Штаты высоко оценивают уважение, проявляемое Азербайджаном к еврейской общине, и его приверженность религиозному разнообразию», - говорится в сообщении.