Трамп: «Британии и Канаде опасно иметь бизнес с Китаем. Они запретят им играть в хоккей»

Президент США Дональд Трамп предупредил Великобританию и Канаду об опасности сотрудничества с Китаем.

Его слова приводит ТАСС.

Так политик прокомментировал визит британского премьер-министра Кира Стармера в КНР. «Это очень опасно для них», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что у Канады «плохи дела», однако это не повод сближаться с Китаем. Трамп сказал, что хорошо знает лидера КНР Си Цзиньпина, однако Пекин он назвал серьезным препятствием. Президент пошутил, что Китай может даже запретить Канаде играть в хоккей: "Это очень опасно, и для Канады это еще опаснее. У Канады и так очень плохое положение. Первое, что они сделают, это скажут, что вам больше нельзя играть в хоккей. Это нехорошо".

Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.