Почему в Грузии штрафуют азербайджанских водителей на 1800 долларов? - ВИДЕО

Азербайджанские водители большегрузных автомобилей, осуществляющие перевозки через территорию соседней Грузии, недовольны крупными штрафами, которые им выписывают.

В последние месяцы на территории соседней страны грузовики останавливают прямо на обочинах дорог для проведения технического осмотра. За выявленные нарушения налагается штраф в размере 5000 лари, что составляет примерно 1800 долларов США. Это вызвало протест среди водителей. Один из них отметил, что уже на протяжении двух-трех месяцев за азербайджанскими машинами ведется наблюдение и их штрафуют на высокие суммы.

Водители также выражают протест против штрафов за нарушение режима отдыха, поясняя это отсутствием специальных мест для стоянки грузовиков. Другой водитель добавил, что даже если у машины лопается колесо и водитель останавливается для его замены, ему всё равно выписывают штраф.

В связи с данным вопросом в Агентстве наземного транспорта Грузии заявили, что дорожный технический осмотр проводится в соответствии с решением правительства Грузии от 22 января 2025 года. Согласно законодательству, проверяются режим труда и отдыха водителя, данные электронного тахографа, техническое состояние транспортного средства, наличие соответствующих документов для международных перевозок, а также исправность тахографа и ограничителя скорости. В случае выявления нарушений выписываются штрафы согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях Грузии. При первой проверке никаких льгот не предусмотрено. Сумма штрафа составляет 500 лари за нарушение первого уровня, 1000 лари - за второй уровень и 5000 лари - за нарушение третьего уровня.

В случае несогласия с выписанным штрафом водитель может в рамках закона обратиться в Агентство наземного транспорта Грузии.

