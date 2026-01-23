Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ФОТО

Состоялась встреча президента АФФА Ровшана Наджафа с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AFFA, на встрече также присутствовали члены азербайджанской делегации, участвующей в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

На встрече была представлена ​​информация о работе, проделанной для развития футбола в Азербайджане, включая повышение популярности футбола, развитие детского футбола и реализацию инфраструктурных проектов в этом направлении. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА в различных областях.

В ходе беседы они обменялись мнениями о подготовке к финальному этапу молодежного чемпионата мира по футболу до 20 лет, который пройдет совместно в Азербайджане и Узбекистане в 2027 году, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.