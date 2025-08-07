Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Agile Spirit – 2025»

Группа военнослужащих Азербайджанской Армии в качестве наблюдателей принимает участие в учениях «Agile Spirit – 2025» в Грузии.

Как сообщили 1news.az в минобороны АР, начальный этап учений «Agile Spirit – 2025», проводимый в учебных центрах «Вазиани» и «Норио» в Грузии, проходит в формате командно-штабных учений с компьютерной поддержкой. Воздушно-десантный компонент учений был выполнен в братской Турции.

Цель учений - внести вклад в укрепление мира и стабильности в Черноморском регионе, а также повысить боевую готовность, взаимодействие и оперативные возможности США, стран-членов и партнёров НАТО.