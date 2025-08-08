В эти дни в Баку усилится ветер

Национальная гидрометеорологическая служба выпустила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой с вечера 8 августа до дня 11 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Хызы, Гобустане, Джалилабаде, Билясуваре, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Имишли, Бейлягане, Зардабе, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джебраиле, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Саатлы и Агджабеди местами будет дуть северо-западный ветер с порывами 13,9–20,7 м/с.