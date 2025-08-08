Предстоящая встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Президентом США Дональдом Трампом находится в центре внимания французских телеканалов, информационных агентств и интернет-порталов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, французская пресса пишет, что целью этой встречи является прекращение многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией и достижение окончательной договоренности по мирному соглашению. Отмечается, что Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что 8 августа в Белом доме состоится церемония подписания документа о мире с участием Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Этот документ нацелен на завершение многолетнего Карабахского конфликта.

В публикациях приводятся слова Дональда Трампа, размещенные в социальных сетях: «Многие лидеры пытались положить конец войне, но это удалось только ТРАМПУ».

В результате военных операций 2020 и 2023 годов Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Армения, в свою очередь, выразила готовность отказаться от претензий на Карабах посредством конституционных изменений.

Ожидается, что эта встреча в Вашингтоне откроет путь к устойчивому миру и экономическому сотрудничеству на Южном Кавказе.