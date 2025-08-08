 Встречи Президента Азербайджана в Белом Доме будут транслироваться в прямом эфире | 1news.az | Новости
Политика

Встречи Президента Азербайджана в Белом Доме будут транслироваться в прямом эфире

First News Media20:00 - Сегодня
Сегодня у Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся встречи в Белом Доме.

Встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по бакинскому времени).

В 16:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени) при участии Президента США Дональда Трампа состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент США накануне в аккаунте «Truth» назвал эту встречу Саммитом мира и сказал, что с нетерпением ждет ее. Он также охарактеризовал этот день как исторический для Азербайджана, Армении, США и всего мира.

Онлайн-трансляцию встреч Президента Азербайджана можно посмотреть по следующим ссылкам:

https://youtube.com/@whitehouse?si=xPOdX0lCjaZzBAii

https://x.com/whitehouse

Встречи Президента Азербайджана в Белом Доме будут транслироваться в прямом эфире

