 Микаил Джаббаров встретился с директором Управления научно-технической политики Белого дома
Микаил Джаббаров встретился с директором Управления научно-технической политики Белого дома

First News Media20:20 - Сегодня
В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США министр экономики Микаил Джаббаров встретился с директором Управления научно-технической политики Белого дома Майклом Крациосом.

Об этом сообщает Министерство экономики.

На встрече было подчеркнуто, что рабочий визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению американского лидера Дональда Трампа создал благоприятную основу для обсуждения повестки двусторонних отношений и развития партнерства на стратегическом уровне. Была отмечена важность проектов регионального развития в рамках взаимовыгодного сотрудничества двух стран, а также рассмотрены возможности реализации существующего потенциала для расширения экономического взаимодействия посредством совместных инициатив.

В ходе обсуждений были отмечены стратегическое географическое положение Азербайджана, успешные результаты реформ, проводимых для диверсификации экономики, развитие ненефтегазового сектора, благоприятная деловая и инвестиционная среда. Было подчеркнуто, что на фоне глобальных вызовов цифровая трансформация экономики, продвижение наукоемких отраслей являются одними из основных приоритетов стратегии развития Азербайджана.

На встрече была подчеркнута фундаментальная роль технологических инноваций, научных новшеств и искусственного интеллекта в экономической трансформации. Были отмечены работы, проводимые для трансформации Азербайджана в региональный стратегический центр знаний и инноваций, возможности реализации потенциала сотрудничества двух стран в данном направлении.

