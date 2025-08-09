Шведские СМИ о встрече лидеров Азербайджана и Армении с Дональдом Трампом - ФОТО

Крупнейшие шведские издания — Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, SVT Nyheter, Omni и Expressen — осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где была подписана Совместная декларация.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Svenska Dagbladet пишет, что стороны договорились навсегда прекратить военные действия, развивать торговлю, туризм и установить дипломатические отношения, а также уважать границы друг друга. Особое внимание газета уделяет созданию торгово-транзитного коридора «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», который соединит основную часть территории Азербайджан с Нахчываном. По данным издания, название предложила армянская сторона. США также сняли ограничения на военное сотрудничество с Баку.

В публикации Dagens Nyheter отмечается, что соглашение может открыть путь к восстановлению транспортных маршрутов, закрытых с начала 1990-х годов.

Aftonbladet подробно описывает условия соглашения, выделяя снятие военных ограничений, приостановление 907-й поправки к закону 1992 года, запрещавшего прямую помощь Азербайджану, а также намерение Армении и Азербайджана выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира — инициативу, к которой ранее присоединился президент Израиля.

В информации новостного сайта Omni отмечается, что в совместном заявлении Европейский Совет и Еврокомиссия высоко оценили и поблагодарили обе стороны и администрацию США за достигнутое соглашение. В материале напоминается, что на протяжении десятилетий между Арменией и Азербайджаном существовал конфликт, причём Армения в последние годы сблизилась с ЕС, а Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу.