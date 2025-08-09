Президент: Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану

Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении, - армянская сторона также заявляет, что эти изменения должны быть внесены, - из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае это будет неуважением в первую очередь к Соединенным Штатам Америки.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

«Потому что все знают, и наша позиция воспринимается с понимаем практически всеми ведущими международными акторами, в том числе Соединенным Штатам Америки, при подписании мирного соглашения должны быть решены все вопросы, и необоснованные территориальные претензии к нам должны быть оттуда исключены. Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом вопросе», - подчеркнул глава государства.