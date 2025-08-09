 Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО

First News Media17:43 - Сегодня
Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, посвященная мирному соглашению между Баку и Иреваном, а также подписанная лидерами Совместная декларация и их заявления находятся в центре внимания авторитетных мировых средств массовой информации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обширной статье, опубликованной агентством Reuters, отмечается, что лидеры Азербайджана и Армении в пятницу во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом подписали при посредничестве США документ о мирном соглашении, что позволит после длившегося десятилетиями конфликта наладить двусторонние экономические связи и станет шагом к полной нормализации отношений.

Соглашение между соперниками на Южном Кавказе названо в публикации важным достижением для администрации Трампа. Агентство пишет, что, приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии подписания в Белом доме, Трамп заявил: «Тридцать пять лет шла война, а теперь они друзья и останутся друзьями в долгосрочной перспективе».

Reuters информирует, что соглашение предусматривает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора, проходящего через Южный Кавказ, что, по мнению Белого дома, упростит экспорт энергетических и других ресурсов. Трамп сообщил, что США подписали с каждой из стран отдельные соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект. Он также заявил, что сняты ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и США. В свою очередь лидеры обеих республик высоко оценили вклад Трампа в завершение конфликта и указали, что выдвинут его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

В опубликованной в New York Post статье под заголовком «Армения и Азербайджан заключили долгожданный мир, а Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира» отмечается, что Президент Трамп в пятницу принял в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана – двух стран, которые длительное время находились в состоянии конфликта, для подписания документа о мирном соглашении, ключевым элементом которого является вопрос строительства новой дороги в регионе. В ходе встречи лидеры пообещали совместно выдвинуть кандидатуру Президента США на Нобелевскую премию мира.

Газета пишет: «Разработанная США транзитная инициатива под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» пройдет через малонаселенный юг Армении и соединит столицу Азербайджана, Баку, с Нахчываном и Турцией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время подписания документов выглядели спокойными, Трамп же заявил о своей готовности добровольно выступить посредником в вопросах, которые могут возникнуть в будущем между двумя бывшими советскими республиками, и высоко оценил обоих лидеров», — подчеркивается в статье.

На сайте телеканала «Евроньюс» опубликована статья под заголовком «Невероятный мир: Армения и Азербайджан подошли к миру после десятилетий конфликта», где до внимания аудитории доводится, что после почти сорокалетнего кровопролитного конфликта, который до недавнего времени не имел видимого конца, две страны подписали документ о мирном соглашении при участии Президента США Дональда Трампа, а Россия, ранее игравшая центральную роль на Южном Кавказе, в этот исторический момент осталась в тени.

В статье говорится, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне документ о мирном соглашении после 40 лет кровопролитного карабахского конфликта при участии Президента США Дональда Трампа. «Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе… Сегодня мы пишем новую великую историю», — заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер-министр Армении Пашинян добавил, что это соглашение «открывает новую главу нашей истории». Трамп же, в свою очередь, сказал: «Армения и Азербайджан берут на себя обязательство навсегда прекратить все боевые действия».

В публикации отмечается, что Армения и Азербайджан договорились о создании крупного транзитного коридора под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Он соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванским регионом, граничащим с союзником Азербайджана — Турцией, через территорию Армении. Официальный представитель Белого дома заявил, что новый транзитный коридор «позволит создать беспрепятственное сообщение между двумя странами в условиях уважения к суверенитету, территориальной целостности и народу Армении». Для Баку этот коридор обеспечивает прямое сухопутное сообщение с Нахчываном, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные достижения посредством инфраструктурной дипломатии. Он также усиливает позицию Азербайджана как важного глобального транспортно-логистического центра. Для Иревана транспортный маршрут открывает возможность дальнейшей интеграции в более широкие торговые сети, диверсификации его ослабленной экономики и привлечения иностранных инвестиций. В геополитическом плане он также помог бы Армении нормализовать отношения с соседями.

В статье USA Today под заголовком «Трамп вместе с лидерами Армении и Азербайджана сделал важный шаг на пути к миру» сообщается, что Президент Дональд Трамп в Белом доме вместе с лидерами Армении и Азербайджана подписал Совместную декларацию, положившую конец десятилетиям войны между двумя бывшими советскими республиками и вновь открывшую критические транспортные артерии в регионе. На церемонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды позитивно высказались в адрес президента-республиканца, а в один из моментов заявили, что считают Трампа достойным Нобелевской премии мира за его усилия. Их Совместная декларация предусматривает создание «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» — 20-мильного мультимодального транзитного коридора, проходящего через Южный Кавказ и соединяющего обе страны. Соединенные Штаты получат исключительные права на его развитие.

На официальном новостном сайте Совета Европы опубликован материал под заголовком «Армения — Азербайджан: краеугольный камень прочного мира». Отмечается, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил со следующим заявлением: «Искренне приветствую парафирование сегодня в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что открывает путь к окончательному урегулированию многолетнего конфликта между странами, являющимися членами Совета с 2001 года. Подобное развитие событий представляет собой исторический этап на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе — в регионе, имеющем жизненно важное значение для благополучия и безопасности всех народов. Совет Европы готов поддерживать Армению и Азербайджан в тот момент, когда они открывают эту страницу своей общей истории. Когда в марте две страны объявили о завершении переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, меня это крайне воодушевило. Мирные усилия оставались постоянной темой обсуждений для обоих лидеров. Я впервые коснулся этого вопроса в прошлом году в Баку, во время визита по случаю СОР, а затем – в апреле, на двусторонней встрече в Анталье. Приветствую лидеров и граждан обеих стран за проявленную ими политическую волю, решимость и смелость на пути к справедливому и прочному миру. Преодоление десятилетий недоверия, территориальных споров и гуманитарных проблем требует от каждой из сторон сложных, но необходимых компромиссов. Мы призываем обе страны прилагать все возможные усилия не только ради мира, но и ради восстановления доверия».

В опубликованной изданием Global News статье под заголовком «Соглашение между Азербайджаном и Арменией предоставляет США право на транспортный коридор» отмечается, что лидеры двух стран Южного Кавказа пожали друг другу руки перед подписанием в Белом доме соглашения, направленного на завершение многолетнего конфликта. Инициировавший эту встречу Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пожал руки Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Подчеркивается, что две страны Южного Кавказа подписали между собой и с США документы, которые откроют ключевые транспортные маршруты. Соглашение также включает договоренность о создании крупного транзитного коридора, который будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». В пятницу в Белом доме Трамп заявил, что присвоение маршруту его имени является для него большой честью, однако он сам об этом не просил. Высокопоставленный представитель администрации, связавшись по телефону с журналистами до начала мероприятия, сообщил, что это название предложила армянская сторона.

В публикации на сайте телеканала ABC News отмечается, что достижение мирной договоренности лидерами Азербайджана и Армении при участии Трампа в Белом доме является историческим и весьма значимым событием. Президент США заявил, что лидеры в Овальном кабинете подписали документы, обязывающие стороны прекратить боевые действия, начать торговлю и уважать суверенитет друг друга. Он добавил, что США заключают с каждой из стран двусторонние соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

В материале приводятся слова Трампа: «Присвоение моего имени транзитному маршруту в этой декларации — большая честь для меня. Я этого не просил. Специальная транзитная зона «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» позволит Азербайджану, при полном уважении к суверенитету Армении, получить полный доступ к своей территории – Нахчывану. Таким образом, они действительно смогут жить и работать вместе».

Отмечается, что оба лидера заявили о своей уверенности в том, что Президент Трамп достоин Нобелевской премии мира.

В статье, опубликованной в газете The Washington Post, подчеркивается, что подписание в Белом доме представителями Армении и Азербайджана документа о мирном соглашении, предоставляющего США исключительные права на развитие стратегического транзитного коридора, является важным глобальным событием. Проект под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. В рамках деятельности коридора, сокращающего сухопутный маршрут из Азии в Европу, США передадут эти земли в субаренду консорциуму в инфраструктурных и управленческих целях. Ожидается, что этот транзитный коридор в будущем поспособствует открытию коммуникаций в регионе.

