Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Пакистан приветствует историческое мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией на саммите в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в публикации пакистанского премьера Шахбаза Шарифа в соцсети Х.

Подчеркивается, что это событие знаменует начало новой эры мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе — "регионе, пережившем десятилетия конфликтов и человеческих страданий".

"Мы поздравляем президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, которое отражает мудрость и дальновидность в определении курса на мирное будущее для своего региона.

Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана, и мы поддерживаем его в этот славный момент его истории.

Мы также высоко ценим посредническую роль США под руководством президента Дональда Трампа, которая позволила обеим сторонам прийти к соглашению, открывающему новые возможности для торговли, развития связей и региональной интеграции. Мы надеемся, что этот дух диалога послужит примером для других регионов, столкнувшихся с затяжными конфликтами", - подчеркнул Шахбаз Шариф.