Вашингтонские договоренности лидеров Азербайджана и Армении - в центре внимания грузинских СМИ - ФОТО

Влиятельные медиаструктуры Грузии уделили большое внимание встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся в Вашингтоне по приглашению Президента США Дональда Трампа, и достигнутым важным договоренностям.

Как передает АЗЕРТАДЖ, информационные порталы imedinews.ge, interpressnews.ge, resonancedaily.com, aktual.ge, for.ge, netgazeti.ge, tabula.ge, info9.ge, news.ge, newposts.ge, interpress.ge, 24news.ge, qafqazturk.com и телеканал 1tv.ge 9 августа выпустили серию материалов на эту тему.

Особое внимание в новостных материалах уделено значимости декларации по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В то же время отмечается, что подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Совместной декларации при посредничестве Президента США Дональда Трампа положило конец многолетнему конфликту и открыло новые возможности для сотрудничества в регионе. В этой связи подчеркивается, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) означает договоренность о создании беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. При этом сообщается, что обе страны выступили с совместным обращением о роспуске Минской группы ОБСЕ, подтвердив свое намерение содействовать миру, стабильности и процветанию на основе уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга.

СМИ соседней страны отвели широкое место высказываниям Дональда Трампа после встречи и церемонии подписания.

В новостях также приводится заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева по итогам встречи.