Политика

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

First News Media16:00 - Сегодня
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подписанную в Вашингтоне Совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией «большим шагом в направлении безопасности как на Кавказе, так и в мире».

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Дональд Трамп вновь показал, что он - президент мирной повестки. Теперь мы надеемся, что после разрешения [конфликтов] Индия-Пакистан, Иран-Израиль и Армения-Азербайджан конфликту между Украиной и Россией тоже будет положен конец», - написал глава МИД Венгрии.

Источник: АЗЕРТАДЖ

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

