Исторический визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США не только стал поворотным моментом для азербайджано-американских отношений, для достижения мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, но и сломил всю систему политического давления на Баку, которую на протяжении долгого времени пытались выстроить на Западе.

Администрация Джо Байдена и Энтони Блинкена, президент Франции Эммануэль Макрон, руководители Европейского Союза, Европейского парламента и Совета Европы, ряд других международных организаций - все они долгие годы предпринимали попытки вынудить Баку пойти на односторонние уступки. При этом активно использовались политические рычаги, дипломатическое давление, информационные кампании в международных СМИ и даже угрозы санкций.

Однако результат прямо оказался противоположным. Ильхам Алиев не только не отступил ни на шаг, но и продемонстрировал, что политическая воля, решимость, последовательность и твердая приверженность национальным интересам способны сломать даже самые выверенные сценарии внешнего давления.

Политический стиль, который выдерживает штормы

Ключ к успеху Ильхама Алиева в том, что он никогда не реагирует на попытки давления эмоционально - он действует как хладнокровный стратег: анализирует расклад, просчитывает все последствия и предлагает решения, которые выводят ситуацию в выгодное для Азербайджана русло.

На протяжении всего времени президентства Ильхама Алиева Азербайджан не только поступательно укрепляет свои позиции на Южном Кавказе - он стал самостоятельным игроком, на которого невозможно оказать влияние извне. Даже в периоды, когда риторика западных столиц становилась предельно жесткой, Президент Ильхам Алиев отвечал твердо, аргументированно, неизменно отстаивая интересы нашей страны.

От отражения давления - к дипломатической победе

То, что еще недавно представлялось многим западным политикам как «неизбежность» - уступки Азербайджана под давлением коллективного Запада - сегодня обернулось полным фиаско этой стратегии. Визит Ильхама Алиева в США продемонстрировал совершенно иную реальность: с Азербайджаном говорят как с равноправным партнером, а не как с объектом давления.

В международной политике редко кому удается превратить угрозы в инструмент для укрепления своих позиций. Нашему Президенту это удалось - благодаря своей твердости, умению придерживаться стратегической линии, политической дальновидности.

Лидер, который не отступает

Сегодня очевидно: попытки «продавить» Азербайджан провалились, а его лидер укрепил свой авторитет внутри страны и влияние на международной арене.

Скептики теперь вынуждены признать то, что раньше отрицали: с Ильхамом Алиевым невозможно вести диалог на языке ультиматумов.

Эта дипломатическая победа - не просто успех одного визита.

Это результат долгосрочной стратегии, которую Президент Азербайджана проводит годами – стратегии, основанной на независимости, суверенитете и твердой приверженности национальным интересам.

И если еще вчера кто-то надеялся на то, что попытки давления на Баку принесут результаты, то сегодня он вынужден принять простую истину: политика шантажа против Ильхама Алиева не работает.

Визит главы государства в США стал символом его стратегического успеха. Он продемонстрировал, что Азербайджан - равноправный партнер, а не объект давления. Азербайджан принимает решения сам - не под диктовку и не поддаваясь угрозам.

Таким образом, стратегии коллективного Запада - угрозы санкций, публичное давление и медийные кампании – все это потерпело полное фиаско!