 Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

First News Media21:25 - Сегодня
Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Исторический визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США не только стал поворотным моментом для азербайджано-американских отношений, для достижения мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, но и сломил всю систему политического давления на Баку, которую на протяжении долгого времени пытались выстроить на Западе.

Администрация Джо Байдена и Энтони Блинкена, президент Франции Эммануэль Макрон, руководители Европейского Союза, Европейского парламента и Совета Европы, ряд других международных организаций - все они долгие годы предпринимали попытки вынудить Баку пойти на односторонние уступки. При этом активно использовались политические рычаги, дипломатическое давление, информационные кампании в международных СМИ и даже угрозы санкций.

Однако результат прямо оказался противоположным. Ильхам Алиев не только не отступил ни на шаг, но и продемонстрировал, что политическая воля, решимость, последовательность и твердая приверженность национальным интересам способны сломать даже самые выверенные сценарии внешнего давления.

Политический стиль, который выдерживает штормы

Ключ к успеху Ильхама Алиева в том, что он никогда не реагирует на попытки давления эмоционально - он действует как хладнокровный стратег: анализирует расклад, просчитывает все последствия и предлагает решения, которые выводят ситуацию в выгодное для Азербайджана русло.

На протяжении всего времени президентства Ильхама Алиева Азербайджан не только поступательно укрепляет свои позиции на Южном Кавказе - он стал самостоятельным игроком, на которого невозможно оказать влияние извне. Даже в периоды, когда риторика западных столиц становилась предельно жесткой, Президент Ильхам Алиев отвечал твердо, аргументированно, неизменно отстаивая интересы нашей страны.

От отражения давления - к дипломатической победе

То, что еще недавно представлялось многим западным политикам как «неизбежность» - уступки Азербайджана под давлением коллективного Запада - сегодня обернулось полным фиаско этой стратегии. Визит Ильхама Алиева в США продемонстрировал совершенно иную реальность: с Азербайджаном говорят как с равноправным партнером, а не как с объектом давления.

В международной политике редко кому удается превратить угрозы в инструмент для укрепления своих позиций. Нашему Президенту это удалось - благодаря своей твердости, умению придерживаться стратегической линии, политической дальновидности.

Лидер, который не отступает

Сегодня очевидно: попытки «продавить» Азербайджан провалились, а его лидер укрепил свой авторитет внутри страны и влияние на международной арене.

Скептики теперь вынуждены признать то, что раньше отрицали: с Ильхамом Алиевым невозможно вести диалог на языке ультиматумов.

Эта дипломатическая победа - не просто успех одного визита.

Это результат долгосрочной стратегии, которую Президент Азербайджана проводит годами – стратегии, основанной на независимости, суверенитете и твердой приверженности национальным интересам.

И если еще вчера кто-то надеялся на то, что попытки давления на Баку принесут результаты, то сегодня он вынужден принять простую истину: политика шантажа против Ильхама Алиева не работает.

Визит главы государства в США стал символом его стратегического успеха. Он продемонстрировал, что Азербайджан - равноправный партнер, а не объект давления. Азербайджан принимает решения сам - не под диктовку и не поддаваясь угрозам.

Таким образом, стратегии коллективного Запада - угрозы санкций, публичное давление и медийные кампании – все это потерпело полное фиаско!

Поделиться:
115

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Xроника

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Мнение

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Вашингтонский прорыв: Азербайджан и Армения сделали шаг к прочному миру

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Исторические соглашения - решающий шаг к подписанию мирного договора

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская повестка уже ясна»

Ложка хороша к обеду

Вашингтонский поворот: Визит Ильхама Алиева меняет динамику мирного процесса с Арменией и партнерства с США

Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как инструмент давления

Последние новости

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Сегодня, 21:25

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

Сегодня, 20:57

Фонд тюркской культуры и наследия приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 20:05

Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине

Сегодня, 19:40

В Баку сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка - ФОТО

Сегодня, 19:21

Партия национального единства ТРСК поздравила Азербайджан с итогами вашингтонской встречи

Сегодня, 19:05

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Сегодня, 18:40

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Сегодня, 18:20

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:00

В Конго 13 человек погибли и шесть школ сгорели из-за пожаров

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:28

В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

Сегодня, 17:17

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:48

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

Сегодня, 16:00

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Сегодня, 15:47

Британия может ввести новые санкции против Израиля

Сегодня, 15:20

Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

Сегодня, 15:00

Историческое мирное соглашение в Вашингтоне широко освещалось в малайзийской прессе - ФОТО

Сегодня, 14:30

Завтра на территории страны будет дождливая погода

Сегодня, 14:15
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30